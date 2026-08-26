Veröffentlicht am 26.08.2026

Neumünster. Am Sonntag, den 30. August 2026, lädt der VOLVO-Stammtisch Schleswig-Holstein zu seinem 19. Treffen in den KulturLokschuppen Neumünster ein. Von 10 bis 16 Uhr werden auf dem Gelände mehr als 250 Volvo-Fahrzeuge aller Baujahre erwartet, darunter auch Gäste aus Dänemark und Schweden sowie traditionell einige Saab-Modelle.

Unter dem Motto „Schwedenstahl trifft faszinierende Eisenbahngeschichte" verbindet die Veranstaltung Automobilfans mit Eisenbahn-Enthusiasten: Der KulturLokschuppen bietet neben der Fahrzeugschau auch interessante Technik rund um die Eisenbahngeschichte – ein Ausflugsziel für Groß und Klein. Für Verpflegung ist gesorgt, ausreichend Platz für Gespräche unter Automobilfreunden ist ebenfalls vorhanden.

Die Veranstaltung steht auch Nicht-Volvo-Fahrern offen. Der Eintritt kostet 5 Euro für Erwachsene, Kinder haben freien Zutritt.

Weitere Informationen und Rückblicke auf vergangene Treffen gibt es unter www.volvostammtisch-sh.de.