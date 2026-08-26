Veröffentlicht am 26.08.2026

Neumünster. Der Kurs „Letzte Hilfe“ vermittelt in Kooperation mit der Hospiz-Initiative Neumünster e. V. grundlegendes Wissen zur Begleitung schwerkranker und sterbender Menschen. Vier Module behandeln Sterben als Teil des Lebens, Vorsorgen und Entscheiden, Leiden lindern und Abschied nehmen und bieten Raum für Austausch.

Der Kurs unter Leitung von Desiree Zabel und Sabrina Dunker findet am Dienstag, 8. September 2026, von 17:30 bis 21:30 Uhr bei der Hospiz-Initiative Neumünster e. V. (Moltkestraße 8, 24534 Neumünster) statt. Die Teilnahme ist kostenfrei; eine freiwillige Spende ist möglich. Eine schriftliche Anmeldung (vhs@neumuenster.de, www.vhs-neumuenster.de) wird aufgrund der begrenzten Plätze bis Freitag, 4. September 2026 (12:00 Uhr) benötigt; weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter Angabe der Kursnummer CC10820T ebenfalls auf www.vhs-neumuenster.de.