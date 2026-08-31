Neumünster. Am 4. September ist Jessica Krause vom Familienkompass zu Gast im Elterncafé des Familienzentrums Einfeld. In der Zeit von 8:00 bis 9:00 Uhr haben Eltern die Möglichkeit, Jessica Krause persönlich kennenzulernen, sich auszutauschen und sich über die Angebote und Unterstützungsmöglichkeiten des Familienkompasses zu informieren.
Das Elterncafé bietet Eltern einen offenen und unkomplizierten Raum für Begegnung, Austausch und Informationen rund um das Familienleben. Der Besuch von Jessica Krause bietet dabei eine schöne Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen und Fragen zu stellen. Alle interessierten Eltern sind herzlich eingeladen.
Termin: 4. September 2026
Zeit: 8:00–9:00 Uhr
Ort: Familienzentrum Einfeld, Bollbrück 1b in Neumünster
Gast: Jessica Krause, Familienkompass
Für Rückfragen steht gern zur Verfügung: Nina Stankewitz, Koordinatorin Familienzentrum, 04321-942 3582, nina.stankewitz@neumuenster.de