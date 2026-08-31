Veröffentlicht am 31.08.2026

Neumünster. Am 4. September ist Jessica Krause vom Familienkompass zu Gast im Elterncafé des Familienzentrums Einfeld. In der Zeit von 8:00 bis 9:00 Uhr haben Eltern die Möglichkeit, Jessica Krause persönlich kennenzulernen, sich auszutauschen und sich über die Angebote und Unterstützungsmöglichkeiten des Familienkompasses zu informieren.

Das Elterncafé bietet Eltern einen offenen und unkomplizierten Raum für Begegnung, Austausch und Informationen rund um das Familienleben. Der Besuch von Jessica Krause bietet dabei eine schöne Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen und Fragen zu stellen. Alle interessierten Eltern sind herzlich eingeladen.

Termin: 4. September 2026

Zeit: 8:00–9:00 Uhr

Ort: Familienzentrum Einfeld, Bollbrück 1b in Neumünster

Gast: Jessica Krause, Familienkompass

Für Rückfragen steht gern zur Verfügung: Nina Stankewitz, Koordinatorin Familienzentrum, 04321-942 3582, nina.stankewitz@neumuenster.de