Veröffentlicht am 28.08.2026

Neumünster. Am Samstag, 05. September 2026, wird die nächste öffentliche Führung durch die Neumünsteraner Innenstadt angeboten. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger können kostenlos und ohne Anmeldung an der Stadtführung teilnehmen. Beginn ist um 10:00 Uhr vor der Vicelinkirche. Die Führung dauert ungefähr zwei Stunden.

Eine weitere Stadtführung findet am Samstag, 19. September 2026, statt. Es handelt sich um eine besondere Stadtführung mit dem Thema „Frauen aus der Stadtgeschichte“. Dabei wird an bemerkenswerte Neumünsteraner Frauen erinnert und gemeinsam die Innenstadt erkundet. Beginn ist um 10:00 Uhr vor der Vicelinkirche.