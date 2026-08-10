Veröffentlicht am 10.08.2026

Neumünster. Der Umstieg auf eine Wärmepumpe beschäftigt viele Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer in Neumünster. Wer den Einbau plant oder Fragen zu Technik, Planung und Förderung hat, kann sich am Donnerstag, 20. August 2026, kostenlos beraten lassen. Expertinnen und Experten des Bundesverbands Wärmepumpe beantworten von 15 bis 19 Uhr alle Fragen rund um den Heizungstausch am Lesertelefon unter der gebührenfreien Rufnummer 0800 – 0 90 92 90.

Themen sind unter anderem die richtige Dimensionierung einer Wärmepumpe, notwendige Vorarbeiten, Fördermöglichkeiten sowie die Voraussetzungen für einen effizienten Betrieb. Das Angebot richtet sich an alle Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer, die sich unabhängig und fachkundig informieren möchten.

Darüber hinaus findet im Februar 2027 erneut der Wärmepumpen-Infotag in Neumünster statt. Die kostenlose Informationsveranstaltung bietet praxisnahe Vorträge und individuelle Beratung. Über den genauen Termin und die Anmeldemöglichkeiten informiert die Stadt rechtzeitig.

Weitere Informationen unter www.waermepumpen-infotag.de