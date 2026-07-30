Veröffentlicht am 30.07.2026

Neumünster. Oberbürgermeister Tobias Bergmann besucht im Sommer 2026 wieder persönlich die Stadtteile Neumünsters – zu Fuß und direkt an der Haustür. Bei seiner Sommertour sucht er das Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern, um deren Anliegen, Ideen und Kritik unmittelbar aufzunehmen.

„Mir ist es wichtig, mit den Mitmenschen in ihrer direkten Umgebung zu sprechen – dort, wo sie leben und den Alltag erleben", so der Oberbürgermeister. „Ich freue mich auf den persönlichen und ehrlichen Austausch auf Augenhöhe."

An neun Tagen in der Zeit zwischen 16 und 19 Uhr wird Tobias Bergmann jeweils einen Stadtteil besuchen, klingeln, zuhören und informieren.

Die Termine der diesjährigen Sommertour: