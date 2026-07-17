Veröffentlicht am 17.07.2026

Neumünster. Wer sagt eigentlich, dass Muffins immer braun sein müssen? In der Krippe der Kita Faldera leuchteten sie in den letzten Wochen blau – sehr zur Freude der Kinder, die stolz ihre blauen Zungen präsentierten. Mit diesem und vielen weiteren Erlebnissen feierten die Jüngsten den Abschluss ihres großen Projekts „Farben und Formen“. Unter dem pädagogischen Leitgedanken „Bildung von Anfang an“ lernen die Kinder im Alter von null bis drei Jahren ihre Welt ganz neu zu begreifen. Und das im wahrsten Sinne des Wortes.

Bildungsprozesse bei Kleinkindern funktionieren über das pure Erleben. Für die unter Dreijährigen ist Lernen ein Ganzkörper-Einsatz. Die pädagogischen Fachkräfte gestalteten das Projekt so, dass alle Sinne angesprochen werden: fühlen, sehen, hören und auch schmecken. So werden die Grundfarben Blau, Rot und Gelb sowie die Formen Kreis, Dreieck und Quadrat zu lebendigen Begleitern im Krippenalltag. Die Kinder schütteln bunte, selbstgemachte Flüssigkeitsflaschen, spielen mit riesigen Kartons und sortieren Bauklötze nach Farben. Bei Suchspielen auf dem Spielplatz wird die Natur auf jedes grüne Blatt und jede gelbe Blüte untersucht. Sogar das Frühstück wird zum Bildungsraum: Neben den blauen Muffins gibt es rote Wassermelonen-Tage, die zeigen, wie lecker Farben schmecken.

Beim Projektabschlussfest verwandelte sich die Krippe in ein interaktives Farbenmeer. Die pädagogischen Fachkräfte haben aus den Spielideen der vergangenen Wochen spannende Stationen entwickelt. Plötzlich sind Mamas und Papas hochkonzentriert dabei, um gemeinsam mit ihrem Nachwuchs farbige Kartons zu stapeln oder kreativ Fische bunt anzumalen. Es wird gelacht, gestaunt und vor allem werden gemeinsam die Bildungswege – und Erfolge der Kinder gefeiert.

Der emotionalste Moment folgt im großen Verabschiedungskreis. Für einige der älteren Krippenkinder hießt es an diesem Tag Abschied nehmen, da sie nach den Sommerferien in den Elementarbereich wechseln. Als Symbol für diesen großen Schritt bekommen die künftigen Kitakinder stolz ihre selbstgestalteten Kronen aufgesetzt. Der Clou dabei: Jede Krone erstrahlt genau in der Gruppenfarbe, in der die Kinder die nächsten drei Jahre im Elementarbereich spielen und lernen werden. Ein runder Abschluss für ein buntes Projekt, das zeigt: Die Kleinsten sind oft die größten Entdecker.