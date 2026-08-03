Veröffentlicht am 03.08.2026

Neumünster. Anlässlich des Hiroshima-Tages lädt das Friedensforum Neumünster am Donnerstag, 06. August, um 17:30 Uhr zu einer Gedenkveranstaltung im Amphitheater in den Teichuferanlagen hinter der Stadthalle ein. Zum 81. Mal jährt sich der Atombombenabwurf auf Hiroshima am 06. August 1945.

Oberbürgermeister Tobias Bergmann wird mit einer Ansprache an die Opfer der Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki erinnern und die Bedeutung von Frieden und Versöhnung hervorheben.

Das Programm umfasst musikalische Beiträge sowie Lesungen aus der sogenannten „Atombomben-Literatur", die in der Zeit nach den Atombombenabwürfen entstanden ist und an das Geschehene erinnern soll. Gemeinsam gedenken wir den Opfern und setzen ein Zeichen für Frieden und Menschlichkeit. Präsentiert werden dabei auch 250 Kraniche, die bei einer Faltaktion an der Freiherr-vom-Stein-Schule – unter anderem gemeinsam mit dem japanischen Generalkonsul Shinsuke Toda – entstanden sind.

Die Stadt Neumünster und das Friedensforum freuen sich über eine rege Teilnahme an der Gedenkveranstaltung.