Veröffentlicht am 05.08.2026

Neumünster. Zwölf Frauen und sieben Männer im Alter zwischen 17 und 27 Jahren haben bei der Sparkasse Südholstein ihre Ausbildung begonnen. 17 von ihnen streben innerhalb der nächsten zweieinhalb- bis drei Jahre den Abschluss zum Bankkaufmann bzw. -frau an, zwei absolvieren innerhalb von sieben Semestern ein Duales Studium der Betriebswirtschaftslehre in Kooperation mit der Elmshorner Nordakademie.

Vorstandsvorsitzender Martin Deertz ließ es sich nicht nehmen, seine neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an ihrem ersten Arbeitstag persönlich zu begrüßen: „Bei der Sparkasse Südholstein beginnt ihr eine Karriere in einem der modernsten Unternehmen dieser Branche. Zeigt uns, was ihr könnt, und ihr habt bei uns die besten Aussichten."

Mit insgesamt 60 Ausbildungsplätzen hält die Sparkasse Südholstein an ihrem hohen Engagement für den Nachwuchs fest. Das Geldinstitut gehört zu den großen Ausbildungsbetrieben in Schleswig-Holstein und bildet vor allem für den eigenen Bedarf aus.

„Ich freue mich jedes Jahr auf die Begeisterung und die Neugier unserer neuen Auszubildenden", so Ausbildungsleiterin Jannike Becker, die die jungen Menschen mit einer handlungsorientierten Ausbildung fit für die Anforderungen in der Sparkasse macht. Neben der fachlichen Qualifizierung liegt der Schwerpunkt auf der Förderung der Teamarbeit, der Eigeninitiative und des selbstständigen Arbeitens sowie der Kreativität. Die Auszubildenden wirken ebenfalls bei der Konzeption und Umsetzung selbst gewählter Projekte mit.

Das so genannte Warm-Up-Team, bestehend aus Auszubildenden des zweiten Lehrjahres, hat das einwöchige Einführungsseminar für die neuen Auszubildenden vorbereitet. Sie erhalten ausführliche Informationen über die Sparkasse, erwerben die ersten fachlichen Grundkenntnisse und lernen sich bei diversen Teamaktivitäten und einem Abschlussevent besser kennen.

Die Praxis des Bankgeschäfts erlernen die Auszubildenden in den Filialen der Sparkasse. Zudem durchlaufen sie verschiedene Fachabteilungen, um alle Facetten des Privat- und Firmenkundengeschäfts kennenzulernen. Der theoretische Teil der Ausbildung besteht aus den Berufsschulblöcken, regelmäßigen internen Seminaren, Lehrgängen an der Nord-Ostdeutschen Sparkassenakademie in Kiel sowie mehreren Verkaufstrainings.

Wer sich durch seine Leistungen und sein Engagement auszeichnet, hat zudem die Chance auf eine Teilnahme an der so genannten Azubi-Filiale. Hierbei übernehmen die Auszubildenden zwei Wochen lang eigenständig die Organisation und Beratung in einer Filiale.

Künftige Schulabgänger können sich ab Mitte August für das nächste Ausbildungsjahr mit Beginn am 1. August 2027 bewerben, und zwar über die Internetseite der Sparkasse: spk-suedholstein.de/ausbildung.

Bild: Vorstandsvorsitzender Martin Deertz (rechts) begrüßte seine neuen Auszubildenden an ihrem ersten Tag persönlich – zusammen mit Ulrike Eckel, Leiterin Personalmanagement (2. von rechts), Ausbildungsleiterin Jannike Becker (2. von links) und ihrer Stellvertreterin Ramona Hartmann (links). Foto: Sparkasse Südholstein