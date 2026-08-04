Veröffentlicht am 04.08.2026

Neumünster. Ist die Bewerbungsmappe schon fertig? Super! Ist sie aber auch vollständig und entspricht den aktuellen Erfordernissen? Eine Bewerbungsmappe ist wie eine Visitenkarte. Sie vermittelt dem Arbeitgeber den ersten Eindruck vom Bewerber – und der soll natürlich sehr gut sein, denn für den ersten Eindruck gibt es bekanntlich keine zweite Chance!

Wer unsicher ist, kann seine Bewerbungsunterlagen jetzt im Berufsinformationszentrum (BiZ) Neumünster checken lassen. Eine Expertin der Agentur für Arbeit schaut sich die mitgebrachten Bewerbungsunterlagen an und gibt Tipps, worauf es im Anschreiben und im Lebenslauf wirklich ankommt.

Werden die Bewerbungsunterlagen auf einem USB-Stick mitgebracht, können sie auch gleich an den PC-Arbeitsplätzen im BiZ überarbeitet und ausgedruckt werden.

Wann: Donnerstag, 06. August 2025, von 12.00 bis 16.00 Uhr

Wo: BiZ, Brachenfelder Str. 45, 24534 Neumünster

Eine Anmeldung ist erforderlich über https://eveeno.com/569639211

Auskünfte gibt es im BiZ: Tel. 04321/943-432 oder per E-Mail: neumuenster.biz@arbeitsagentur.de