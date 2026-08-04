Veröffentlicht am 04.08.2026

Neumünster. Am Sonntag, den 09. August 2026, findet in der Zeit von 10:00 bis 16:00 Uhr auf dem Gelände der Holstenhallen Neumünster das markenoffene Oldtimertreffen „KTSH – DAS TREFFEN“ statt.

Bei hoffentlich bestem Sommerwetter verwandelt sich das Holstenhallengelände erneut in einen lebendigen Treffpunkt für Liebhaber klassischer Automobile, Motorräder und historischer Nutzfahrzeuge.

Die Besucher*innen konnten eine beeindruckende Vielfalt unterschiedlichster Fahrzeugmarken und Baujahre erleben. In der Vergangenheit wurde von den Teilnehmern und Teilnehmerinnen besonders die entspannte Atmosphäre der Veranstaltung gelobt. Viele Fahrzeughalter nutzen die Gelegenheit, ihre Fahrzeuge zu präsentieren, Erfahrungen auszutauschen und neue Kontakte innerhalb der Oldtimer-Szene zu knüpfen.

Ergänzt wird das Treffen durch verschiedene Teile- und Zubehöranbieter sowie ein gastronomisches Angebot, das für das leibliche Wohl der Besucher sorgt. „KTSH – DAS TREFFEN“ hat sich in den vergangenen Jahren zu einem festen Termin im norddeutschen Oldtimerkalender entwickelt und unterstreicht einmal mehr die große Begeisterung für historisches Kulturgut auf Rädern.

Zufahrt auf das Oldtimerareal haben alle motorisierten Fahrzeuge bis zum Baujahr 1996 (30 Jahre). Vor dem abgegrenzten Oldtimerareal stehen auf dem Gelände der Holstenhallen ausreichend kostenfreie Parkplätze für Besucher*innen ohne eigenen Oldtimer zur Verfügung. Der Eintritt ist frei.