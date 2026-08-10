Veröffentlicht am 10.08.2026

Neumünster. Am Sonntag, d. 9. August um 16 Uhr dreht sich bei "Lass uns DU sagen!" in der Villa Wachholtz alles um die Freundschaft. Manche Freundschaften in der Literatur sind so berührend, dass man sie nicht mehr vergisst: Winnetou und Old Shatterhand, Narziss und Goldmund, Balou und Mogli, Tom Sawyer und Huckleberry Finn sind nur einige Beispiele. Ute Reinhardt präsentiert ihre ganz persönliche Auswahl literarischer Freundschaften mit ganz unterschiedlichen Schwerpunkten und aus verschiedenen Perspektiven. Lassen Sie sich überraschen und freuen Sie sich an der Vielfalt der Literatur von Klaus Groth über Doris Dörrie bis Dörte Hansen. Einfühlsam umrahmt wird das Programm von Elke Andersen, die mit ihrer Querflöte das Thema Freundschaft musikalisch interpretiert.

Sonntag, 9. August, 16 Uhr Lass uns DU sagen! Literarische Fundstücke zum Thema Freundschaft mit Elke Andersen – Querflöte und Ute Reinhardt – Text und Moderation

Karten: 15 €, Verbindliche Anmeldung unter Tel. 04321-555120 (Mi-So 12-18 Uhr) oder per E-Mail kontakt@gerisch-stiftung.de