Veröffentlicht am 06.08.2026

Bornhöved. Der Förderverein Alte Schmiede Bornhöved lädt am Freitag, 21. August 2026, um 19.30 Uhr zu einem Kinoabend in die historische Alte Schmiede ein. Ein „Eisberg auf Abwegen“ erzählt die außergewöhnliche Geschichte von A23a, einem der größten und ältesten Eisberge der Erde.

Fast vier Jahrzehnte lang lag A23a regungslos im antarktischen Weddellmeer. Dann begann er seine letzte Reise – direkt auf die Insel Südgeorgien zu, ein einzigartiges Schutzgebiet für Millionen von Pinguinen, Robben und Seevögeln. Ein Expeditionsteam wagt sich mit einem nur 15 Meter langen Segelschiff in die stürmischen Gewässer des Südatlantiks, um den sterbenden Giganten aus nächster Nähe zu erforschen.

Sollte der Eisberg auf Grund laufen, könnte er den Tieren den Zugang zu ihren lebenswichtigen Nahrungsgebieten versperren. Doch gerade sein Zerfall offenbart auch ein faszinierendes Naturparadox. Das nährstoffreiche Schmelzwasser verwandelt den kargen Ozean für kurze Zeit in eine überraschend artenreiche Oase, in der Plankton, Fische und Wale gedeihen.

Mit atemberaubenden Drohnenaufnahmen entlang gewaltiger Eiswände, spektakulären Unterwasserbildern und eindrucksvollen 3D-Animationen verbindet Regisseur Jérôme Bouvier packendes Expeditionskino mit faszinierender Wissenschaft – und macht die letzte Reise eines Naturgiganten zu einem ebenso bildgewaltigen wie berührenden Erlebnis.

Die Filmvorführung findet im Rahmen des von Keena Braun organisierten Sommerkinos in der Alten Schmiede, Kuhberg 13, 24619 Bornhöved statt. Die historische Schmiede am Kuhberg hat sich in den vergangenen Jahren als besonderer Kulturort etabliert und bietet mit ihrem einzigartigen Ambiente den passenden Rahmen für einen stimmungsvollen Sommerabend.

Der Förderverein freut sich auf zahlreiche Besucher und einen gemeinsamen Kinoabend voller Humor, Nachdenklichkeit und inspirierender Begegnungen. Der Eintritt ist frei.