Veröffentlicht am 06.08.2026

Neumünster. Das Technische Betriebszentrum (TBZ) der Stadt Neumünster wird sein wasserstoffbetriebenes Müllsammelfahrzeug auf einen rein batterieelektrischen Antrieb umrüsten lassen. Ziel ist es, das Fahrzeug künftig dauerhaft und zuverlässig im täglichen Entsorgungsbetrieb einsetzen zu können.

Der Lkw wurde im August 2024 als Beitrag zu einer klimafreundlicheren kommunalen Fahrzeugflotte beschafft. In der Anfangszeit gab es technische Probleme, die Nachbesserungen durch den Hersteller nötig machten. Die Kinderkrankheiten wurden überwunden, doch ein regelmäßiger Einsatz scheiterte zuletzt an der unzureichenden Verfügbarkeit von Wasserstoff.

„Für den zuverlässigen Betrieb unserer Müllabfuhr sind wir auf eine jederzeit verfügbare Energieversorgung angewiesen. Diese Voraussetzung war in den vergangenen Monaten leider nicht gegeben“, erklärt TBZ-Leiter Ingo Kühl.

Da die Stadt derzeit auf die einzige Wasserstofftankstelle im Stadtgebiet angewiesen ist, führten wiederkehrende technische Probleme beziehungsweise eine nicht ausreichende Betankungsmöglichkeit dazu, dass das Fahrzeug über längere Zeit nicht betrieben werden konnte. Daher mussten konventionelle Reservefahrzeuge den Betrieb sicherstellen.

Vor diesem Hintergrund hat sich die Stadtverwaltung nach eingehender Prüfung dazu entschlossen, den Lkw auf einen rein batterieelektrischen Antrieb umrüsten zu lassen. Im Vergleich zum Zeitpunkt der Anschaffung des Wasserstoff-Fahrzeugs sind die Batterien von E-Fahrzeugen deutlich leistungsfähiger. „Anders als damals reichen die Kapazitäten nun aus, um auch die großen Touren in der Müllentsorgung zu fahren“, teilt Ingo Kühl mit. Die Umbaukosten für die Stadt belaufen sich auf rund 210.000 Euro.

Die Entwicklung zeigt, dass sich die Rahmenbedingungen für wasserstoffbetriebene Entsorgungsfahrzeuge verändert haben. Mehrere kommunale Entsorgungsbetriebe haben sich inzwischen ebenfalls für eine Umrüstung auf batterieelektrische Antriebe entschieden. Auch der Hersteller hat Konsequenzen gezogen und bietet das Fahrzeugmodell nicht mehr mit Wasserstoffantrieb an.

Der Umbau in Neumünster stellt sicher, dass die Investition künftig sinnvoll genutzt und gleichzeitig der Weg zu einer emissionsarmen Abfallentsorgung konsequent fortgesetzt werden kann.