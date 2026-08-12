Veröffentlicht am 12.08.2026

Segeberg/Neumünster. Im September findet im Kreis Pinneberg, im Kreis Segeberg und in der Stadt Neumünster zum ersten Mal der „Elektro-Cup“ von „Das macht Schule“ statt: Vier Wochen lang sammeln Schülerinnen und Schüler Elektroschrott in der Nachbarschaft. Alle Grund- und weiterführenden Schulen aus dem Kreis Pinneberg, Kreis Segeberg und der Stadt Neumünster sind eingeladen, sich bis Mittwoch, 19. August, zu bewerben.

Das Umweltbildungsprojekt wird von der Stiftung der Sparkasse Südholstein gefördert. Zehn Schulen werden ausgewählt. Das Gewinnerteam fährt zum Nationalpark-Zentrum Multimar Wattforum nach Tönning.

Deutschland steckt im Elektroschrott-Dilemma: Jährlich fallen 1,7 Millionen Tonnen an, doch gesammelt wird nicht einmal ein Drittel. Statt der geforderten 65 Prozent liegt die Sammelquote aktuell bei nur 31,7 Prozent – Tendenz fallend. Der Rest verschwindet in Schubladen, Kellern oder auf fragwürdigen Wegen ins Ausland. Was fehlt, ist eine Verhaltensänderung in den Haushalten. Um hier Bewegung in die Sache zu bringen, startet die gemeinnützige Initiative „Das macht Schule“ der erste Elektro-Cup in „Südholstein“. Im „Elektro-Cup“ können zehn Schulen aus dem Kreis Pinneberg, Kreis Segeberg und der Stadt Neumünster im September vier Wochen lang möglichst viel Elektroschrott aus der Nachbarschaft sammeln: Handys, DVD-Player, Toaster, Wecker und mehr.

Gewinnerteam fährt ins Nationalpark-Zentrum Multimar Wattforum nach Tönning

Schülerinnen und Schüler sammeln Elektroschrott in der Nachbarschaft der Schule und bekommen dafür Punkte. Das fleißigste Team gewinnt einen Ausflug. Das Projekt fördert ökologisches Bewusstsein und nachhaltiges Handeln bei Schülerinnen und Schülern und in deren sozialen Umfeld. Das Projekt „Elektro-Cup“ und somit auch der Gewinn sind gefördert von der Stiftung der Sparkasse Südholstein.

Jetzt online anmelden

Grund- und weiterführende Schulen aus Südholstein (Kreis Pinneberg, Kreis Segeberg, Stadt Neumünster) können sich bis Mittwoch, 19. August für den „Elektro-Cup“ anmelden unter www.das-macht-schule.net/elektro-cup. Pro Schule können 15 – 35 Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 bis 7 mitmachen.