Veröffentlicht am 11.08.2026

Neumünster,.Bei bestem Sommerwetter wurde das Gelände der Holstenhallen Neumünster am Sonntag erneut zum Treffpunkt für Oldtimerfreunde aus ganz Norddeutschland. Das markenoffene Oldtimertreffen „KTSH – DAS TREFFEN“ lockte ca. 1.500 Besucherinnen und Besucher sowie 668 historische Fahrzeuge auf das weitläufige Veranstaltungsgelände. Bereits am Vormittag füllten sich die Parkflächen rund um das Oldtimerareal. Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter nutzten die Gelegenheit, ihre automobilen Schätze zu präsentieren, Erfahrungen auszutauschen und die besondere Atmosphäre der Veranstaltung zu genießen. Die entspannte Stimmung und die unkomplizierten Gespräche unter Gleichgesinnten machten einmal mehr den besonderen Charakter des Treffens aus.

Zu bewundern gab es eine beeindruckende Bandbreite historischer Fahrzeuge. Abgerundet wurde das Treffen durch ein gastronomisches Angebot, das für das leibliche Wohl der Teilnehmer und Gäste sorgte.

Der nächste große Oldtimerhöhepunkt auf dem Holstenhallengelände sind die Klassiker-Tage Schleswig-Holstein, die am 05. und 06. Juni 2027 in den Holstenhallen Neumünster stattfinden werden.