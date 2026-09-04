Veröffentlicht am 04.09.2026

Neumünster, 2.9.26 – Jetzt startet in Kooperation mit der Stiftung der Sparkasse Südholstein der Schulwettbewerb „Elektro-Cup“ unter Schirmherrschaft von Tobias Goldschmidt, Minister für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur Schleswig-Holstein: Schülerinnen und Schüler sammeln vier Wochen lang Elektro-schrott in ihrer Nachbarschaft, der dann in den Kreislauf zurückgeführt wird.

Dabei setzen sie sich aktiv mit den Themen Konsum, Weiterverwendung, Reparatur und Recycling auseinander. Ziel ist es, ökologisches Bewusstsein und nachhaltiges Handeln zu fördern. An der Aktion beteiligen sich insgesamt neun Schulen im Kreis Pinneberg, Kreis Segeberg und der Stadt Neumünster.

Ausflug ins Nationalpark-Zentrum Multimar Wattforum für Gewinnerteam Tobias Goldschmidt, Minister für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur Schles-wig-Holstein eröffnete den Wettbewerb an der Gemeinschaftsschule Neumünster-Brachenfeld. Auch die Sparkasse Südholstein wünschte den beteiligten Schülerinnen und Schülern viel Erfolg. Die Klasse, die am fleißigsten Elektroschrott sammelt, gewinnt einen Ausflug ins Nationalpark-Zentrum Multimar Wattforum nach Tönning.