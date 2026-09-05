Veröffentlicht am 05.09.2026

Neumünster. Am Donnerstag, 24. September 2026, startet an der vhs Neumünster in Kooperation mit dem CineStar Neumünster ein sechsteiliger Kurs rund um die eigene Kurzfilmproduktion. Von einer gemeinsamen Ausgangsidee über Konzept und Dreharbeiten bis zum Schnitt werden Grundlagen zu Bildgestaltung, Kamera oder Smartphone, Licht und Ton vermittelt.

Am Ende entsteht ein eigener Kurzfilm, der gemeinsam präsentiert wird. Der Kurs unter Leitung von Massimiliano Coppola findet sechsmal donnerstags von 18:30 bis 20:30 Uhr, nicht in den Ferien, in der Volkshochschule Neumünster (Gartenstraße 32) statt. Die Teilnahme kostet 27,00 Euro. Bitte mitbringen: Smartphone oder eigene Kamera, Ladekabel.

Eine Anmeldung ist bis Donnerstag, 17. September 2026, erforderlich. Weitere Informationen zur Veranstaltung sowie die Anmeldung finden Sie unter Angabe der Kursnummer CC21141 auf www.vhs-neumuenster.de oder per E-Mail an vhs@neumuenster.de.