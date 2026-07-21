Veröffentlicht am 21.07.2026

Neumünster/Tungendorf. Am Samstag, den 12. September 2026, verwandelt sich die Nelkenstraße in Neumünster-Tungendorf von 9 bis 15 Uhr in eine bunte Flohmarktmeile. Der Förderverein der Kindertagesstätte Nepomuk lädt zum „Kunterbunten Straßenflohmarkt" ein – dem Nachholtermin für den ursprünglich im Juni geplanten Markt.

Ob Stöbern oder selbst Verkaufen: Jeder Interessierte ist eingeladen, sich einen eigenen Stand aufzubauen. Für die kleinen Besucher gibt es zahlreiche Highlights, darunter eine Hüpfburg, eine Rollbahn, Glitzer- und Airbrush-Tattoos, eine Ballonkünstlerin sowie das „Glückslos" mit attraktiven Sachpreisen.

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Bratwurst und Hot Dogs stehen bereits auf dem Speiseplan. Anbieter von Eis, Crêpes oder ähnlichen Leckereien können sich für einen eigenen Stand melden – zwei Starkstromanschlüsse stehen zur Verfügung.

Wichtig: Kommerzielle Verkäufer sind nicht zugelassen, und der Markt ist ausdrücklich kein reiner Baby- und Kinderflohmarkt – die Veranstalter setzen auf ein vielseitiges Angebot für alle Altersgruppen.

Standplätze können bis zum 4. September 2026 angemeldet werden. Die Standgebühr beträgt 4,00 € pro laufendem Meter, hinzu kommt ein Pfandgeld von 10,00 €, das nach Abbau des Standes zurückerstattet wird. Zusätzlich freut sich der Verein über eine Cafeteria-Spende in Form von Muffins, Laugenstangen oder Blech- und Kastenkuchen.

Anmeldungen und weitere Informationen gibt es bei der DRK-Kita Nepomuk, Frau Schlüter, Tel. 04321-33852 (Sommerschließzeit vom 27.07. bis 14.08.2026, in dieser Zeit nur online erreichbar), oder über die Homepage www.förderverein-nepomuk.de.