Veröffentlicht am 18.09.2026

Auf der Klosterinsel wird ab Freitag, 18. September 2026, wieder eine Videoüberwachungsanlage installiert. Die Maßnahme ist zunächst bis zum 30. November 2026 vorgesehen. Stadt und Polizei wollen damit frühzeitig und präventiv einer negativen Entwicklung entgegenwirken.

Die Stadt beobachtet die Situation auf der Klosterinsel aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Jahre besonders aufmerksam. Nach den Sommerferien 2026 haben Polizei und Kommunaler Ordnungsdienst (KOD) dort vermehrt Personen und Personengruppen festgestellt, die sich auffällig verhalten.

Seit Beginn der Sommerferien ist zudem ein leichter Anstieg von Straftaten zu verzeichnen. Dabei handelt es sich insbesondere um Diebstähle, Körperverletzungen und Drogendelikte, die innerhalb der dort aufhältigen Gruppen verübt werden. Unbeteiligte Dritte waren nach den bisherigen Erkenntnissen nicht betroffen.

Gleichzeitig haben sich Bürgerinnen und Bürger an Polizei und KOD gewandt und berichtet, dass sie die Klosterinsel aufgrund der zunehmenden Präsenz dieser Gruppen meiden und sich dort unsicher fühlen.

Prävention steht im Vordergrund

Die Videoüberwachung war in der Vergangenheit bereits auf der Klosterinsel eingesetzt worden und hatte sich als Maßnahme bewährt. Nachdem die Zahl der Straftaten und Ordnungswidrigkeiten deutlich zurückgegangen war, wurde die Anlage für 2026 zunächst nicht wieder aufgebaut. Die weitere Entwicklung sollte zunächst beobachtet werden. Die jüngste Zunahme entsprechender Vorfälle sowie die Rückmeldungen aus der Bevölkerung zum subjektiven Sicherheitsgefühl geben nun Anlass, die Maßnahme erneut präventiv einzusetzen.

Stadt und Landespolizei wollen nicht abwarten, bis sich die Situation weiter verschärft. Die Videoüberwachung ist gemeinsam mit der verstärkten Präsenz von Polizei und Kommunalem Ordnungsdienst ein Instrument, mit dem frühzeitig und gezielt reagiert werden kann.

Über eine mögliche Fortführung der Videoüberwachung im Jahr 2027 führen die Ordnungsbehörde und die Polizei derzeit intensive Gespräche. Die weitere Entwicklung auf der Klosterinsel soll dabei fortlaufend bewertet werden.