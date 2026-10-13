Veröffentlicht am 13.10.2026

Norderstedt. Nicolas ist 17 und seine unbeschwerte Kindheit scheint Lichtjahre entfernt. Die Eltern leben getrennt, die Matura steht bevor, alles wird ihm zu viel. Für seine Zukunft interessiert er sich überhaupt nicht. Vielmehr schwänzt er die Schule und ist aggressiv, trifft keine Freunde mehr und zieht sich auch von den Eltern komplett zurück.

Seine Mutter kommt nicht mehr an ihr depressives Kind heran. Da verkündet Nicolas, zum Vater ziehen zu wollen, dessen neue Frau gerade ein Baby bekommen hat. Dieser versucht seinem Sohn zu helfen, neue Lebenslust zu gewinnen. Erst scheint sich die Situation zu bessern, doch ein missglückter Selbstmordversuch zeigt, dass die Probleme noch ernster genommen werden sollten. Wie kann Vater Pierre, der professionelle Hilfe ablehnt, seinen Sohn retten? Mit „Der Sohn“ schuf der Schriftsteller und Regisseur Florian Zeller ein eindringliches Familiendrama. Besetzung: Pierre: Hardy Krüger Nicolas: Quentin Lopes Anne: Dorothea Schenck Sofia: Nadine Menz Arzt: Holger Hauer Pfleger: Paul Radke

Der Sohn Montag, 23. November 2026 um 19:30 Uhr Kulturwerk am See Am Kulturwerk 1 22844 Norderstedt Tickets & Kontakt: 37,00 / 33,00 / 28,00 € inkl. Gebühren TicketCorner - Eingang über das Brauhaus „Hopfenliebe" Rathausallee 60 22846 Norderstedt Telefon: 040 / 30 987 - 123 E-Mail: vorverkauf@meno-gmbh.de oder unter www.eventim.de und allen anderen Vorverkaufsstellen