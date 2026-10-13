Veröffentlicht am 13.10.2026

Norderstedt. Eine gemütliche Runde mit Nadel, Faden und einer Prise Grusel:Kinder ab 8 Jahren sind für den 24.10.2026 zum Halloween-Nähworkshop der Jungen VHS Norderstedt eingeladen.

Schaurig-schön und selbst gemacht: Halloween steht vor der Tür - die perfekte Zeit, um kreativ zu werden und etwas ganz Besonderes zu gestalten. In einem kreativen Workshop der Jungen VHS haben Kinder die Möglichkeit, ihre eigenen Halloween-Charaktere zum Leben zu erwecken. Mit einfachen Handnähtechniken wird entweder eine Fledermaus oder ein Skelett selbst genäht. Da das gemeinsame Gestalten Vorbereitung erfordert, bittet die Volkshochschule alle Interessierten, im Voraus zu planen und sich rechtzeitig anzumelden.

Der Junge-VHS-Kurs (Nr. 67240) findet am Samstag, 24.10.2026 von 11 bis 12.30 Uhr im Rathaus Norderstedt statt. Die Teilnahmegebühr für alle Kinder beträgt 18 Euro. Anmeldungen nimmt die VHS Norderstedt online, persönlich im VHS-Center oder per E-Mail an info@vhs-norderstedt.de entgegen. Weitere Informationen unter www.vhs-norderstedt.de.