Veröffentlicht am 12.10.2026

Norderstedt. Am 17. Oktober 2026 veranstaltet die Tanzsportabteilung des 1. SC Norderstedt wieder ihren traditionellen Hauptgruppentag. Die startenden Tänzerinnen und Tänzer der Hauptgruppe, im Alter von 19 bis 27 Jahren, und die der Hauptgruppe II, im Alter von 28 bis 34 Jahren, treten in den Wettkampfklassen D, C, B und A an.

Sie zeigen Ihr Können in unterschiedlichen Standard und Lateintänzen und wetteifern um die Pokale. Insgesamt werden an die 100 Meldungen erwartet, wobei einige Paare die Chancen nutzen, und in beiden Altersklassen sowie sowohl in Standard und Latein an den Start gehen. Das Turnier beginnt am Samstag um 10 Uhr im großen Tanzsaal des 1.SC Norderstedt am Scharpenmoor 55 in Norderstedt und wird gegen 18 Uhr enden.

Alle Zuschauer, ob Tanzsportbegeisterte oder Laien, die tolles Tanzen sehen möchten sind herzlich eingeladen, die Tänzerinnen und Tänzer mit viel Applaus zu unterstützen. Erwachsene zahlen 8 Euro, Schüler*innen; Student*innen und Auszubildende unter 18 Jahren 4 Euro und für Kinder unter 6 Jahren ist der Eintritt frei. Aktuelle Informationen zum Angebot der Tanzsparte des 1. SC Norderstedt gibt es unter 0171 448 34 12, per E-Mail unter thorsten.rieck@1-norderstedt-tsa.de sowie unter „tanzsport.norderstedt“ bei Instagram.