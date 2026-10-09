Veröffentlicht am 09.10.2026

Norderstedt. „Die fetten Jahre sind vorbei“ …mit diesem provokativen Spruch beschriften die drei Freunde Jan, Peter und Jule die Wohnzimmerwände reicher Bürger, in deren Wohnungen sie aus Protest gegen den Kapitalismus einsteigen. Nicht also die eigene Bereicherung ist ihr Anliegen, sondern Läuterung der Gesellschaft. Dieses hehre Ziel wird allerdings von der Realität gestört: Bei einem weiteren Einbruch kommt der Eigentümer überraschend früh nach Hause.

Was tun? Zumal es auch noch genau derjenige Millionär ist, der Jule in einem Gerichtsprozess nach einem Verkehrsunfall aufgrund des besseren Anwalts eine irrsinnig hohe Entschädigung abverlangt.

Kurzerhand wird Hardenberg als Inbegriff der Feindesklasse entführt und auf eine abgelegene Almhütte verschleppt. Doch ein Kapitalverbrechen wollte niemand begehen. Was macht man nun also mit dem Kerl? Man diskutiert. Hardenberg hat Verständnis für die Drei, war er doch eigentlich selbst mal so drauf, als er jung war. Ehrliche Einsicht oder abgekartetes Schauspiel? Da sind sich die drei Freunde nicht sicher und riskieren am Ende die Wende zum Guten. Aber ob es deswegen auch gut ausgeht?

Mit Markus Feustel, Alice Hanimyan, Daniel Elias Klein und Markus Majowski Regie und Bühne: Max Claessen Kostüme und Mitarbeit Bühne: Sonja Zander Dramaturgie: Anja Del Caro

Montag, 16. November 2026 um 19:30 Uhr Kulturwerk am See Am Kulturwerk 1 22844 Norderstedt

Tickets & Kontakt: 37,00 / 33,00 / 28,00 € inkl. Gebühren TicketCorner - Eingang über das Brauhaus „Hopfenliebe" Rathausallee 60 22846 Norderstedt Telefon: 040 / 30 987 - 123 E-Mail: vorverkauf@meno-gmbh.de