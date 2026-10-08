Veröffentlicht am 08.10.2026

Norderstedt. Wenn Kraft, Zeit oder Lust fehlen, um selbst einkaufen zu gehen oder das Essen zuzubereiten, sind Lieferdienste hilfreich. Das Angebot der Essens- und Einkaufslieferservices ist riesig.

Bei diesem Digital-Treff werden den Teilnehmerinnen und Teilnehmern beliebte Lieferdienste vorgestellt. Das eigene Smartphone oder Tablet sollte mitgebracht werden.

Die Gruppe mit Apple-Geräten (iOS) trifft sich um 14 Uhr und die Android-Gruppe um 15.45 Uhr. Es wird um eine Anmeldung unter der Rufnummer 040 53595950 oder per E-Mail an stb-mitte@norderstedt.de gebeten. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos.

Weitere Termine sind in Vorbereitung.

Datum und Zeit: Mittwoch, 21. Oktober 2026, 14-15.30 Uhr Apple-Geräte, 15.45-17.15 Uhr Android-Geräte

Veranstaltung: Digital-Treff „Lieferdienste – über welche Apps kann ich Essen und Einkäufe bestellen?“

Ort: Stadtbücherei Norderstedt-Mitte

Rathausallee 50, 22846 Norderstedt

Veranstalter: Stadtbücherei Norderstedt

Eintrittspreis: Anmeldung erbeten unter Rufnummer 040/53595950 oder per E-Mail stb-mitte@norderstedt.de