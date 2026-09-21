Veröffentlicht am 21.09.2026

Norderstedt. Nach dem überwältigenden Erfolg der musikalischen Komödie „Servus Peter“, die über 260.000 Zuschauer begeisterte, bringt Entertainer Peter Grimberg nun eine neue Jubiläums Bühnenshow auf die Bühne: „Servus, Peter! 100 Jahre Peter Alexander – Eine Hommage!". Diese besondere Produktion ehrt den unvergessenen Wiener Entertainer anlässlich seines 100. Geburtstags und verspricht ein unvergessliches Erlebnis für alle Fans. Peter Grimberg, geboren in Steyr, Oberösterreich, ist seit über zwei Jahrzehnten als Sänger und Entertainer auf internationalen Bühnen zuhause. Seine Leidenschaft für Musik entdeckte er bereits in jungen Jahren, inspiriert von Größen wie Elvis Presley und insbesondere Peter Alexander. Nach einer Ausbildung zum Kfz-Mechaniker folgte er seinem Herzen und gewann 1990 das „Goldene Mikrofon“ in der Rudi-Carrell-Show, was den Grundstein für seine künstlerische Laufbahn legte. 2007 entwickelte Grimberg die heitere musikalische Bühnenkomödie „Servus Peter“, in der er seinem Idol Peter Alexander auf beeindruckende Weise Tribut zollte. In der Rolle des Oberkellners Peter spielte und sang er sich in die Herzen des Publikums und stand dabei sogar mit der Original „Rössl-Wirtin“ Waltraut Haas gemeinsam auf der Bühne.

In der neuen Jubiläums-Bühnenshow dürfen sich die Zuschauer auf zwei Stunden voller Musik, Sketche und nostalgischer Erinnerungen freuen – präsentiert im Stil der legendären Peter Alexander-Shows. Peter Grimberg interpretiert die größten Hits des Wiener Künstlers und bringt dabei seine eigene Note ein, ohne dabei als Imitator oder Parodist aufzutreten. Die renommierte Schauspielerin Waltraut Haas lobte ihn mit den Worten: „Sie sind a Lichtgestalt“.

Ein besonderes Highlight der Show sind persönliche Videogrußbotschaften von ehemaligen Weggefährten und Freunden Peter Alexanders, darunter Roberto Blanco, Ralph Siegel und Peter Weck. Als „Special Guests“ auf der Bühne erleben die Zuschauer außerdem Andreas Lebbing, den Sänger der Schlager-Kult-Formation „WIND“ sowie den allseits beliebten Comedian Horst Freckmann. „Servus, Peter! 100 Jahre Peter Alexander – Eine Hommage!" Sonntag, 11.10.2026, 19.30 Uhr Kulturwerk am See Am Kulturwerk 1 22844 Norderstedt

Tickets & Kontakt: 37,00 / 33,00 / 28,00 € inkl. Gebühren und Garderobe im TicketCorner Eingang über das Brauhaus „Hopfenliebe" Rathausallee 60, 22846 Norderstedt Telefon: 040 / 30 987 – 123 oder unter www.eventim.de