Veröffentlicht am 08.10.2026

Norderstedt. „Durch gemeinsam singen, spielen und bewegen werden die sensorischen und motorischen Fähigkeiten der Kinder gefördert“, erklärt Kursleiterin Ina begeistert und verrät: „Wir geben ihnen Impulse für die Weiterentwicklung und auch erste Freundschaften fürs Leben werden bei uns geschlossen.“

Ab 14. Oktober startet mittwochs ihre neue Gruppe für Babys geboren Juni-August 2026. Von 9:30 – 10:15 Uhr trifft sich die Gruppe mit der Kursleitung im Bewegungsraum und es wird gezielt zusammen gespielt und Motorik Übungen gemacht. Im Anschluss gibt es Frühstück satt für die Gruppe inkl. Kaffee & Tee. Ein Einstieg in die Gruppe ist jederzeit möglich.

Die Kosten für einen Block mit 8 Terminen inkl. Frühstück mit Heißgetränken betragen 68 Euro pro Person. Mitglieder zahlen nur 66 Euro. Nähere Informationen und Anmeldung per E-Mail an info@muetterzentrum-norderstedt.deoder Mo-Fr von 9-12 Uhr im Büro oder telefonisch unter 040 523 72 50. Weitere Infos auch auf unserer Homepage unter www.muetterzentrum-norderstedt.de.