Veröffentlicht am 12.10.2026

Norderstedt. Ende August dieses Jahres konnte in Norderstedt ein 45-jähriger Tatverdächtiger nach einem möglichen Fahrraddiebstahl durch eine Streifenwagenbesatzung gestellt werden. Das Fahrrad stellten die Beamten sicher. Da bislang kein Eigentümer ermittelt werden konnte, wendet sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit.

Die Ermittler des Sachgebiets 2 der Kriminalpolizeistelle in Norderstedt fragen in der Sache: Wem gehört das auf dem Foto zu sehende weiße Herrenfahrrad? Es handelt sich dabei um ein Single-Speed Bike mit schwarzen Hochprofilfelgen.

Der bzw. die Eigentümerin oder wer Hinweise auf die Person geben kann, werden gebeten, sich bei der Polizei in Norderstedt unter der Rufnummer 040-528060 oder per Email an sg2.norderstedt.kpst@polizei.landsh.de zu melden. Gegen Vorlage eines Eigentums- oder Herkunftsnachweises erhält die rechtmäßige Eigentümerin oder der rechtmäßige Eigentümer ihr bzw. sein Fahrrad zurück.