Veröffentlicht am 13.10.2026

Norderstedt. Die Friedrichsgaber Schreibstifte stellen Kurzgeschichten und Lyrik aus ihrem neuen Buch in der Hauptbücherei Norderstedt-Mitte vor.

Die „Friedrichsgaber Schreibstifte“ sind eine Gruppe von Norderstedter Autorinnen und Autoren, die sich seit 20 Jahren in der Johannis-Kirchengemeinde unter der Leitung von Ingrid Weißmann in Friedrichsgabe trifft. Erinnerungen, Momente des Alltags oder Gedanken zum Weltgeschehen, mal komisch, mal nachdenklich, mal traurig – die Gruppe hat unterschiedlichste Texte geschrieben, die jetzt in einem gemeinsamen Buch veröffentlicht wurden: Das Leben ist ein Lächeln wert. Der Band umfasst 78 Gedichte und Geschichten von insgesamt 13 Norderstedter Autorinnen und Autoren und ist im Norderstedter Kadera-Verlag erschienen.

Schreiben befreit, so das Credo von Ingrid Weißmann. Am Sonnabend, 24. Oktober, stellen acht der Friedrichsgaber Schreibstifte das Buch und ihre Texte in der Hauptbücherei Norderstedt-Mitte vor. Für zwei Stunden, mit musikalischer Begleitung und bei freiem Eintritt besteht an diesem Samstag Gelegenheit, Norderstedter Autorinnen und Autoren und ihre Texte kennenzulernen.

„Das Leben ist ein Lächeln wert“, Kurzgeschichten und Lyrik. Hrsg. von Ingrid Weißmann. 221 Seiten.

Erhältlich in allen Buchhandlungen, ISBN 978-3-948218-79-9, 15 Euro

Portofrei bestellbar unter der E-Mailadresse bestellung.laecheln@wtnet.de

Datum und Zeit: Sonnabend, 24. Oktober 2026, ab 16 Uhr

Veranstaltung: Das Leben ist ein Lächeln wert

Ort: Hauptbücherei Norderstedt-Mitte, Rathausallee 50, 22846 Norderstedt

Veranstalter: Stadtbücherei Norderstedt und Friedrichsgaber Schreibstifte,

Eintrittspreis: Eintritt frei