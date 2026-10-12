Veröffentlicht am 12.10.2026

Herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit! Norderstedts Oberbürgermeisterin Katrin Schmieder hat am Freitag im Norderstedter Standesamt geheiratet.

Die Norderstedter informiert die Oberbürgermeisterin auf Instagram, dass sie sich nun an einen neuen Namen gewöhnen müssen.

"🥂Aus 𝙎𝙘𝙝𝙢𝙞𝙚𝙙𝙚𝙧 wird 𝘽𝙡𝙤𝙘𝙠❤️ Zwei Lebensgeschichten. Fünf Jungs. Ein großes Wir. Und heute ein „Ja“ zu unserer gemeinsamen Zukunft!"

Katrin Schmieder trägt nun den Nachnamen Ihres Ehemannes und langjährigen Lebensgefährten Frank Block. Gemeinsam feierte das Paar mit ihren 5 Söhnen aus früheren Beziehungen.