Veröffentlicht am 13.07.2026

Norderstedt. Der Nacht-Flohmarkt auf dem Rathausplatz in Norderstedt-Mitte hat sich einmal mehr als Publikumsmagnet erwiesen. Rund 3.000 Besucherinnen und Besucher nutzten am Samstag, den 11. Juli 2026, das sommerliche Wetter, um über den beliebten Markt zu schlendern, nach besonderen Fundstücken zu stöbern und die besondere Atmosphäre bis in die Abendstunden zu genießen.

Zahlreiche private und gewerbliche Aussteller präsentierten ein vielfältiges Angebot – von Vintage-Schätzen und Sammlerstücken über Bücher und Schallplatten bis hin zu Dekoration, Kleidung und vielen weiteren Raritäten. Die entspannte Stimmung, das abwechslungsreiche Angebot und die lauen Temperaturen sorgten für einen rundum gelungenen Veranstaltungsabend.

Für einen weiteren Höhepunkt sorgte das Duo Chansonmanie, das im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Kultur on Tour" mit mehreren Live-Auftritten auf dem Rathausplatz begeisterte. Das musikalische Programm entstand in Kooperation mit dem Kulturamt der Stadt Norderstedt, der TriBühne Norderstedt und der Stadtpark Norderstedt GmbH. Die Mischung aus Flohmarkt und Live-Musik wurde vom Publikum hervorragend angenommen und verlieh der Veranstaltung eine ganz besondere Atmosphäre.

Veranstalter des Nacht-Flohmarktes ist der PACT Norderstedt-Mitte, der mit dem Konzept erneut viele Menschen in die Innenstadt locken konnte. Ziel der Veranstaltung ist es, den Rathausplatz als lebendigen Treffpunkt zu stärken und das Quartier mit attraktiven Veranstaltungen nachhaltig zu beleben.

„Die Zusammenarbeit mit unserem Sponsor, Franz Hörsystem hat sehr viel Spaß gemacht. Gemeinsam ist es gelungen, den Besucherinnen und Besuchern einen stimmungsvollen Sommerabend mit Einkaufserlebnis und Kultur zu bieten. Die Begeisterung des Publikums war überall spürbar und bestätigt uns darin, diesen Weg weiterzugehen", freut sich Thomas Will, Quartiersmanager vom PACT Norderstedt-Mitte.

Nach dem großen Erfolg freuen sich die Veranstalter bereits auf die kommenden Aktionen und Veranstaltungen in Norderstedt-Mitte.

Foto: PACT Norderstedt-Mitte