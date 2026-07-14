Veröffentlicht am 14.07.2026

Norderstedt. Das Symphonische Blasorchester Norderstedt (SBN) lädt zu seiner Herbstmatinee in den Großen Saal der Laeiszhalle ein. Unter dem Motto „Sounds like Joy“ präsentieren die rund 75 Musikerinnen und Musiker unter der Leitung von Bernhard Volk ein Programm voller Spielfreude, technischer Brillanz und emotionaler Klangwelten. Ein Konzert, das zeigt, wie vielfältig und mitreißend moderne sinfonische Blasmusik sein kann.

Im Mittelpunkt stehen drei Werke, die das Konzertmotto auf ganz unterschiedliche Weise erlebbar machen: David R. Gillinghams „With Heart and Voice“ verbindet eindrucksvolle Klangfülle mit großer emotionaler Tiefe und berührt mit seiner warmen, ausdrucksstarken Tonsprache. Alfred Reeds „Armenian Dances – Part I“ lässt die Farben und Rhythmen armenischer Volksmusik lebendig werden und entfaltet eine mitreißende Spielfreude, die Orchester wie Publikum gleichermaßen begeistert. Mit „Loire – The Wild River“ von Alberto Piña erklingt ein Werk, das erst im Sommer dieses Jahres in Frankreich uraufgeführt wurde. Auf Empfehlung des Komponisten bringt das SBN diese musikalische Hommage an den letzten Wildfluss Europas nun erstmals nach Deutschland.

Das Symphonische Blasorchester Norderstedt steht für präzises Zusammenspiel und eine handverlesene Stückauswahl. Dass diese Mischung begeistert, bewies das SBN zuletzt beim Deutschen Orchesterwettbewerb 2025 in Mainz und Wiesbaden: In der Höchststufe erspielte sich das Ensemble einen hervorragenden vierten Platz und zählt damit offiziell zur Spitze der deutschen Amateur-Blasorchester.

Herbstmatinee des Symphonischen Blasorchesters Norderstedt Sonntag, 25. Oktober 2026 | 11:00 Uhr Laeiszhalle Hamburg Musikalische Leitung: Bernhard Volk

Programm

Festive Overture – Satoshi Yagisawa With Heart and Voice – David R. Gillingham Perthshire Majesty – Samuel R. Hazo Armenian Dances – Part I – Alfred Reed

Pause

Music for a Festival – Philip Sparke Loire – The Wild River – Alberto Piña Vikings: The Legend – Lionel Beltrán-Cecilia

Eintrittskarten erhalten Sie beim TicketCorner Norderstedt (Tel. 040-30987123), bei allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie online unter reservix.de.