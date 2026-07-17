Veröffentlicht am 17.07.2026

Die Raumausstattung Ewald, Sylt, feiert ihr 50-jähriges Bestehen. Seit der Gründung steht das Familienunternehmen für hochwertiges Handwerk, persönliche Beratung und individuelle Raumgestaltung. Heute wird der Betrieb erfolgreich in zweiter Generation von Oliver Ewald geführt. Im Rahmen des Jubiläums wurde der Firmengründer Heinrich Ewald für sein langjähriges Wirken im Handwerk mit dem Goldenen Meisterbrief ausgezeichnet. Die Ehrung übernahm der Geschäftsführer Carsten Bruhn, der Raumausstatter- und Sattler-Innung Schleswig-Holstein, der das besondere Engagement und die handwerkliche Leistung für den Berufsstand würdigte.

„50 Jahre sind nur mit Leidenschaft, Vertrauen und treuen Kunden möglich“, betont die Unternehmerfamilie. Mit dem Blick nach vorn und den Werten eines traditionellen Familienbetriebs setzt die Raumausstattung Sylt auch künftig auf Qualität, Service und handwerkliche Kompetenz.

50 Jahre Raumausstattung Sylt – eine Erfolgsgeschichte, geprägt von Herz, Leidenschaft und echter Handwerkskunst. Foto v.l.n.r. Oliver Ewald, Colette Ewald, Heinrich Ewald und Geschäftsführer Carsten Bruhn, Raumausstatter- und Sattler-Innung Schleswig-Holstein