Veröffentlicht am 14.08.2026

Neumünster. Sägen, schleifen, schrauben und am Ende stolz das selbst gebaute Werkstück mit nach Hause nehmen: Bei der diesjährigen Ferienspaßaktion der Kreishandwerkerschaft Mittelholstein drehte sich alles um Kreativität, Teamarbeit und die Begeisterung für das Handwerk. Mit freundlicher Unterstützung der Innung des Baugewerbes Neumünster verbrachten 13 Kinder und Jugendliche einen spannenden Ferientag, an dem sie selbst zu kleinen Handwerkerinnen und Handwerkern wurden. Unter fachkundiger Anleitung von Ausbildungsmeister Torge Steenblock entstanden aus Holz funktionstüchtige Süßigkeiten-Automaten. Dabei lernten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht nur den sicheren Umgang mit verschiedenen Werkzeugen kennen, sondern erhielten auch einen authentischen Einblick in die vielseitigen Tätigkeiten des Handwerks. Mit viel Konzentration, Geschick und Ausdauer wurde gemessen, gesägt, geschliffen, gebohrt und montiert. Am Ende durfte jeder seinen selbst gebauten Automaten mit nach Hause nehmen und konnte stolz auf das eigene Ergebnis blicken.

Neben der praktischen Arbeit standen vor allem das gemeinsame Erleben und der Spaß im Mittelpunkt. Die Kinder unterstützten sich gegenseitig, tauschten Ideen aus und entdeckten, wie abwechslungsreich und kreativ handwerkliche Berufe sein können.

„Es ist immer wieder schön zu sehen, mit welcher Begeisterung Kinder und Jugendliche handwerkliche Aufgaben annehmen. Viele entdecken dabei Fähigkeiten, von denen sie vorher gar nicht wussten, dass sie sie besitzen. Solche Veranstaltungen leisten einen wichtigen Beitrag dazu, jungen Menschen die Vielfalt und Attraktivität unseres Handwerks näherzubringen“, so der Maurer- und Betonbaumeister Torge Steenblock.

Mit der Ferienspaßaktion setzt die Kreishandwerkerschaft Mittelholstein ein weiteres Zeichen für die Nachwuchsförderung im Handwerk. Spielerisch, praxisnah und mit viel Freude konnten die Kinder erleben, wie erfüllend es ist, mit den eigenen Händen etwas zu erschaffen. Ein Erlebnis, das sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben wird.