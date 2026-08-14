Veröffentlicht am 14.08.2026

Neumünster. Die Berufsfeuerwehr Neumünster feiert in diesem Jahr ihr 112-jähriges Bestehen und nimmt dies zum Anlass das Jubiläum am Samstag, 22. August 2026, mit einem abwechslungsreichen Programm im Gefahrenabwehrzentrum (GAZ) zu feiern.

Um 11:00 Uhr öffnet die Blaulichtmeile für Besucherinnen und Besucher. Die offizielle Eröffnung findet um 11:30 Uhr statt. Bis zum Veranstaltungsende um 16:00 Uhr präsentieren sich zahlreiche Blaulichtorganisationen aus Neumünster und der Region, darunter:

die Berufsfeuerwehr und die Freiwilligen Feuerwehren Neumünsters,

die Regieeinheit,

das Deutsche Rote Kreuz und der Malteser Hilfsdienst,

die Landespolizei und die Bundespolizei,

die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft,

das Technische Hilfswerk sowie

die Bundeswehr und viele mehr.

Auch für die jüngsten Besucherinnen und Besucher ist gesorgt: Auf einer Kindermeile organisieren die Jugendorganisationen ein abwechslungsreiches Programm und laden zum Mitmachen und Entdecken ein.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem historischen Aspekt des Jubiläums. Der Förderverein Stadtfeuerwehrverband Neumünster stellt historische Gerätschaften und Fahrzeuge aus und gibt Einblicke in die Entwicklung der Feuerwehr und der Brandbekämpfung in den vergangenen 112 Jahren. Dabei werden unter anderem historische Einsatzfahrzeuge gezeigt, wie sie in früheren Zeiten zur Brandbekämpfung eingesetzt wurden.

Da das Gelände des Gefahrenabwehrzentrums für die Veranstaltung abgesperrt sein wird, wird die Nutzung der Parkplätze in der Bachstraße empfohlen. Diese befinden sich in unmittelbarer Nähe zum Veranstaltungsgelände.