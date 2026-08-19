Veröffentlicht am 19.08.2026

Bad Bramstedt. Der Bürger- und Verkehrsverein Bad Bramstedt e.V. lädt auch in diesem Jahr wieder herzlich zum beliebten Weinfest ein. Am Samstag, 29. August 2026, verwandelt sich die idyllische Osterauinsel im Herzen Bad Bramstedts erneut in einen stimmungsvollen Treffpunkt für Weinfreunde, Genießer und alle, die gemeinsam einen schönen Sommerabend verbringen möchten.

In diesem Jahr gibt es einen ganz besonderen Grund zum Feiern: Das bvv-Weinfest feiert sein 15-jähriges Jubiläum!

Vor 15 Jahren haben Andrea Schroedter, Petra Reck und Gerlinde Kühling das Weinfest in Bad Bramstedt wieder ins Leben gerufen und damit den Grundstein für eine Veranstaltung gelegt, die inzwischen fest zum Veranstaltungskalender der Stadt gehört. Seitdem hat sich das Weinfest zu einem beliebten Treffpunkt entwickelt, bei dem Geselligkeit, Genuss und das gemütliche Beisammensein im Mittelpunkt stehen.

Seit drei Jahren liegt die Organisation des Weinfestes nun in den Händen von Sarah Schroedter, die das Amt der Projektleiterin von ihrer Schwiegermutter Andrea übernommen hat. „Es macht mich stolz, dass ich das Weinfest, das Andrea vor 15 Jahren wieder ins Leben gerufen hat, weiterführen darf. Es ist schön zu sehen, wie sich diese Veranstaltung entwickelt hat und wie viele Menschen jedes Jahr gerne wiederkommen.“, so Sarah Schroedter.

Damit wird eine besondere Tradition innerhalb der Familie fortgeführt – und gleichzeitig bleibt das Weinfest offen für neue Ideen und Impulse.

Zum Jubiläum dürfen sich die Besucherinnen und Besucher wieder auf eine vielfältige Auswahl an Weinen und weiteren Getränken freuen. Auch wer lieber etwas anderes als Wein genießt, kommt nicht zu kurz: Am bvv-Bierstand gibt es frisch gezapftes Bier sowie erfrischende Softdrinks. Für das leibliche Wohl sorgen passende kulinarische Angebote.

Für die musikalische Begleitung und beste Stimmung ist ebenfalls durch den DJ von sounds lights and more, gesorgt. Mit einem abwechslungsreichen Musikmix darf bis in den späten Abend gefeiert, getanzt und natürlich ordentlich geklönt werden.

Die besondere Atmosphäre der Osterauinsel, leckere Weine, gute Musik und vor allem das gesellige Miteinander machen das bvv-Weinfest jedes Jahr zu einem besonderen Abend in Bad Bramstedt.

Beginn: 18:00 Uhr Ende: 24:00 Uhr Ort: Osterauinsel, Bad Bramstedt Eintritt: frei!

Weitere Informationen unter: www.bvv-bb.de