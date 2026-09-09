Veröffentlicht am 09.09.2026

Wahlstedt. "I Wanna Dance With Somebody" Wer möchte mitsingen? Diese Nachricht dürfte alle freuen, die gerne gemeinsam mit anderen singen: Sarah Sieprath kommt auf Einladung des gemischten Popchores „Die Singerei“ mit ihrem „One Day Choir“-Projekt wieder nach Bad Bramstedt!

Der „One Day Choir“ ist ein Konzept, das Menschen für einen Tag zu einem Chor zusammenführt, um gemeinsam einen ganz besonderen Song zu erarbeiten. Mit viel Spaß, Geduld und in kleinen Lernschritten wird das Lied vermittelt, bis am Ende der Song vorführungsreif ist.

Sarah Sieprath, Sängerin, Chorleiterin und Gesangspädagogin aus Lübeck, ist in der Rolandstadt keine Unbekannte mehr, hatte sich bereits mit den Projekten „Man in the Mirror“ (Michael Jackson) und „Skyfall“ (Adele) eine kleine Fanbase geschaffen, und die Bitte nach einer Fortsetzung stand im Raum. Die kommt nun mit dem Erfolgssong von Whitney Houston „I Wanna Dance With Somebody“.

Jeder, der gerne singt, ist dazu herzlich eingeladen, unabhängig von einer Zugehörigkeit zur „Singerei“. Notenkenntnisse und Chorerfahrung sind ebenfalls nicht erforderlich. Das Singen findet statt am 9. Oktober 2026 von 18 – 21 Uhr im Schloss Bad Bramstedt.

Kostenbeitrag:10 Euro. Anmeldung erforderlich, bitte per Telefon unter 04192-8198335 oder per E-Mai unter Kontakt@singerei-bb.de,