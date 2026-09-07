Veröffentlicht am 07.09.2026

Bad Bramstedt – Mit einer gemeinsamen Auftaktveranstaltung ist das Projekt „Schule Wirtschaft“ in Bad Bramstedt gestartet. Ziel der Initiative ist es, die Zusammenarbeit zwischen Schulen, Unternehmen und weiteren regionalen Akteuren zu stärken und Schülerinnen und Schülern frühzeitig Einblicke in die Arbeits- und Berufswelt zu ermöglichen.

An der Auftaktveranstaltung der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft vom Kreis Segeberg beteiligten sich Vertreterinnen und Vertreter des Unternehmervereins aus Bad Bramstedt, des Unternehmervereins Mittelholstein, der Jürgen Fuhlendorf Schule, der Gemeinschaftsschule Auenland, der Stadt Bad Bramstedt, von SCHULEWIRTSCHAFT SH sowie der IHK zu Lübeck.

Im Mittelpunkt des Treffens stand der gemeinsame Austausch darüber, wie Schule und Wirtschaft künftig noch enger zusammenarbeiten können und wie das bestehende Angebot optimiert und eingebunden werden kann. Schülerinnen und Schüler sollen dadurch bessere Möglichkeiten erhalten, regionale Unternehmen und unterschiedliche Berufsfelder kennenzulernen. Gleichzeitig bietet die Zusammenarbeit den Unternehmen die Chance, frühzeitig mit jungen Menschen in Kontakt zu kommen und sich als attraktive Arbeitgeber in der Region zu präsentieren.

„Die Vernetzung von Schule und Wirtschaft ist ein wichtiger Baustein für die Zukunft unserer Region“, waren sich die Beteiligten einig. Durch gemeinsame Projekte, Betriebsbesichtigungen, diverse kreative Formate und den ständigen Austausch sollen junge Menschen bei ihrer Berufsorientierung unterstützt und gleichzeitig die Bindung an die regionale Wirtschaft gestärkt werden.

„Die Unternehmen in unserer Region brauchen engagierte Nachwuchskräfte“, sagte Sascha Fölster vom Bürger- und Verkehrsverein. „Deshalb ist es wichtig, frühzeitig Kontakte zu jungen Menschen aufzubauen. Die Zusammenarbeit mit den Schulen ermöglicht es den Unternehmen, sich als attraktive Arbeitgeber zu präsentieren und Schülerinnen und Schüler für Ausbildung und berufliche Perspektiven in der Region zu gewinnen.“

Die Auftaktveranstaltung bildete den Startpunkt für eine langfristige Zusammenarbeit aller Beteiligten. In den kommenden Monaten sollen konkrete Maßnahmen und Projekte entwickelt werden, um die Verbindung zwischen den Schulen und der regionalen Wirtschaft weiter auszubauen. Das Netzwerk soll weiter wachsen: Unternehmen und weitere Interessierte, die sich aktiv einbringen und die Zusammenarbeit zwischen Schule und Wirtschaft mitgestalten möchten, sind herzlich eingeladen, sich bei der Wirtschaftsförderung der Stadt Bad Bramstedt oder des Kreises Segeberg zu melden.