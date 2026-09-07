Veröffentlicht am 07.09.2026

Bad Bramstedt. Seit dem gestrigen Abend (Sonntag, 06.09.2026) wird der 64-jährige Ralf-Rainer L. aus der Seniorenresidenz am Park in Bad Bramstedt vermisst. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung bei der Suche nach dem Vermissten.

Gegen 17:00 Uhr wurde Herr L. am Sonntagnachmittag nach einem Ausflug in die Senioreneinrichtung in der Straße Am Köhlerhof zurück gebracht. Seit 19:30 Uhr fehlt von ihm jedoch jede Spur. Intensive Suchmaßnamen führten bislang nicht zum Auffinden des 64-Jährigen.

Herr L. war zuletzt bekleidet mit einem weißen Poloshirt und einer Jogginghose. Er ist mit 1,97 m auffallend groß und schlank. Zudem trägt er schulterlange, graumelierte Haare. Gelegentlich sind die Haare zum Zopf gebunden. Der Vermisste ist orientierungslos und bedarf spezieller Medikamente.

Wer Herrn L. gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthalt geben kann, wird gebeten, sich mit dem Sachgebiet 1 der Kriminalpolizeistelle Bad Segeberg in Verbindung zu setzen. Hinweise werden telefonisch unter der Rufnummer 04551 - 884 3110 oder über jede andere Polizeidienststelle entgegen genommen. Im Notfall wählen Sie die 110 oder die 112.