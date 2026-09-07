Veröffentlicht am 07.09.2026

Bad Bramstedt. Am 21.September ist Weltalzheimertag. Mit diesem Tag wird auf die Situation von demenziell Erkrankten und ihre Angehörigen aufmerksam gemacht. „Demenz-(keine) Frage des Alters“ – so ist das Motto in diesem Jahr.

Der Arbeitskreis Demenz in Bad Bramstedt hat auch in diesem Jahr in Zusammenarbeit mit den Kirchen einen Gottesdienst vorbereitet. „Für immer“, so ist das Thema: Für immer Liebe, für immer Dein, für immer liegst Du mir am Herzen, so betont der Gottesdienst die bleibene Nähe zu den erkrankten Menschen.

Der Gottesdienst findet bereits 2 Tage vor dem Weltalzheimertag, also am 19.9.26, ab 15 Uhr in der Maria-Magdalenen-Kirche statt. Er richtet sich an Erkrankte, an die Familien oder alle interessierten Personen. Im Anschluss sind alle auf dem Kirchhof zum Beisammensein mit Kaffee, Kuchen oder auch Crepes eingeladen. Der Arbeistkreis freut sich über eine rege Teilnahme und freut sich auf einen lebendigen Gottesdienst und ein nettes Beisammensein.