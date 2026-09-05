Veröffentlicht am 05.09.2026

Bad Bramstedt – Am 20. September um 15:00 Uhr erwartet Familien und Kinder ab 3 Jahren im Kurhaustheater Bad Bramstedt ein turbulentes Theatererlebnis: Das Figurentheater Simsalabim bringt die beliebte Kinderbuchfigur „Der Grolltroll" als zauberhaftes, live gesprochenes Figurentheater auf die Bühne.

Gleich hinter dem Wald, erst ein paar Schritte geradeaus, dann einmal linksrum und zweimal rechtsrum, wohnt der kleine Troll mit seinen Freunden. Sie spielen, singen, tanzen und bauen gemeinsam. Doch wenn die mühsam gebaute Hütte wieder einmal zusammenkracht, die Äpfel einfach nicht vom Baum fallen wollen oder die gebastelten Papierboote im Wasser versinken, passiert es: Der kleine Troll wird wütend. So richtig wütend! Er stampft, schmollt und verwandelt sich in einen echten Grolltroll.

Sehr zum Leidwesen seiner Freunde, die irgendwann entnervt ihre Koffer packen. Plötzlich steht der kleine Troll ganz alleine da. Ob er seine Wut überwinden und das Ganze bei seinen Freunden wieder gutmachen kann?

Das Stück in vier Akten begeistert mit märchenhaften Kulissen, zauberhafter Musik und einer Geschichte voller Emotionen, die Kindern wie Erwachsenen spielerisch zeigt, wie man mit Wut und Freundschaft umgeht.

Termin, Eintritt und Ticketverkauf:

Vorstellung: Sonntag, 20. September 2026, 14:00 Uhr Spieldauer: ca. 50 Minuten (4 Akte) Eintritt: 9,00 €

Tickets gibt es:

im Kultur- und Tourismusbüro / Amt. Zum Glück.

an der Abendkasse im Kurhaustheater

Online unter www.badbramstedt.de/kultur

Das Figurentheater Simsalabim ist eine professionelle Puppenbühne mit langer Familientradition, die bereits in 4. Generation geführt wird. Mit viel Leidenschaft entführt das Ensemble kleine und große Zuschauer in eine Welt voller Fantasie. Die Stars der Bühne sind traditionell handgeschnitzte Holzpuppen, Klappmaul- und Stabfiguren. Das Theater steht für echtes Live-Handwerk: Alle Aufführungen werden 100 % live gesprochen und durch aufwendige Kulissen sowie zauberhafte Musik zu einem unvergesslichen Erlebnis für die ganze Familie.