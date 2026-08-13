Veröffentlicht am 13.08.2026

Bad Bramstedt. Am 5. September ist das Hamburger Blechbläserensemble brass con brio zu Gast in der Maria-Magdalenen Kirche in Bad Bramstedt. Es wurde 1985 unter dem Namen "Eppendorfer Blechbläser" gegründet. Die Kombination aus dem englischen Begriff "brass" für „Messing“, dem Grundmaterial aller Blechblasinstrumente, und der musikalischen Tempobezeichnung „con brio“ für „mit Schwung“ ist Grundlage für die Namensgebung des Ensembles und Motto ihrer musikalischen Arbeit.

Allen Mitgliedern, die sich aus Berufsmusikern, ambitionierten Laienmusikern und Studenten zusammensetzen, ist die Freude an der Blechbläserkammermusik gemeinsam. Seit 2003 hat brass con brio seine Heimat in der Hauptkirche St. Nikolai am Klosterstern und ist seitdem fester Bestandteil der kirchenmusikalischen Arbeit in Gottesdiensten, in eigenen Bläserkonzerten und auch im Zusammenspiel mit anderen musikalischen Gruppen - Kantorei und Camerata - z.B. bei Benefizkonzerten.

Brass con brio spielt in der sogenannten Philip-Jones-Besetzung mit vier Trompeten, vier Posaunen, Horn und Tuba. (Die heutige Besetzung mit vier Trompeten, Horn, vier Posaunen & Tuba.) Je nach Bedarf werden auch Zusatzinstrumente eingesetzt, wie Piccolotrompete, Flügelhorn, Altposaune oder Euphonium. Alle Stimmen sind solistisch besetzt, das Ensemble arbeitet ohne eigenen Dirigenten. Unterstützt wird das Ensemble hin und wieder vom Hamburger Komponisten und Tubisten Stefan Kaundinya mit eigens arrangierten Werken und bei der Probenarbeit.

Das Repertoire von brass con brio reicht von der Renaissance bis zu zeitgenössischen Werken, von der Volksmusik bis zum Swing. Die Musik kann alles sein: strahlend, feierlich, rasant, meditativ, groovig… Wichtig ist nur, dass es gute Musik ist, die Spaß macht. www.brassconbrio.de

Hamburger Blechbläserensemble brass con brio 5. September | 19 Uhr Maria-Magdalenen Kirche in Bad Bramstedt Eintritt frei