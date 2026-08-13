Veröffentlicht am 13.08.2026

Bad Bramstedt. Das BT Orchester war zum 70. Bestehen vom Mjölby Ungdomsmusiikkorps eingeladen. Das schwedische Jugendorchester gibt es seit 1956 und hat 140 junge Musiker, die unter der Leitung von Andreas Niskala spielen. Andreas Niskala hat in diesem Jahr auch das Erste Europäische Jugendorchester beim 21. Internationalen Musikfest in Bad Bramstedt geleitet und wurde dafür von den Musikern gefeiert. Nun gab es schon wenige Wochen später ein Wiedersehen.

Über drei Tage wurde das Jubiläum in Mjölby mit insgesamt 19 Orchestern gefeiert. Vier Nationen waren vertreten: Schweden, Deutschland, die Schweiz und Estland. Die Bad Bramstedter durften zwei Konzerte spielen, eins in der Innenstadt von Vadstena, etwa 30 Minuten von Mjölby entfernt, und eins beim Festival in Mjölby.

Außerdem ist das BTO zweimal marschiert und hat mit allen Musikern auf dem Festgelände im Massenchor drei Stücke gespielt: „Happy“, „Heal the World“ und den „Östgötamarsch“, geschrieben vom 2021 verstorbenen BTO-Ehrenmitglied Sven-Aake Johannson, genannt Svante. Die freundschaftlichen Beziehungen zwischen Bad Bramstedt und Mjölby bestehen schon seit vielen Jahrzehnten.

Die Abendveranstaltung mit allen Orchestern wurde ebenfalls musikalisch vom BTO und zwei anderen Kleingruppen begleitet. Der BTO-Vorsitzende Dr. Malte Noack freute sich über das schnelle Wiedersehen in Mjölby: „Alte Freunde wurden wiedergetroffen und viele neue kennengelernt.“