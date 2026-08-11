Veröffentlicht am 11.08.2026

Hasenkrug. Drachen gibt es nicht nur in Mythen und Sagen – wer genau hinschaut, kann sie auch in der Natur entdecken. Auf dieser Tour zeigen wir Ihnen, wo und wie.

Zwischen Neumünster und Bad Bramstedt sonnen sich Zauneidechsen auf Steinhaufen und den sandigen Plätzen und tanken Wärme. In ihrer Nachbarschaft fühlen sich auch die seltenen Knoblauchkröten wohl. Die stark bedrohten Amphibien haben im Stiftungsland Hasenkrug ihre Heimat gefunden und erweitern damit unsere Vielfalts-WG.

Erleben Sie hautnah, wie Janis Ahrens und Jane Lassen von der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein der Wohngemeinschaft einen Besuch abstatten und erhalten sie spannende Einblicke in die Lebenswelt unserer kleinen Drachen und munteren Kröten.

Extratour Stiftungsland Hasenkrug

Datum: Freitag, 14. August 2026

Uhrzeit: 17:00-18:30 Uhr

Treffpunkt: wird bei Anmeldung unter https://www.stiftungsland.de/veranstaltungen/ bekannt gegeben

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Spende ist aber herzlich willkommen.

Wetterfeste Kleidung und Schuhwerk nicht vergessen. Da die Tour direkt über die Wilde Weide geht, können Hunde leider nicht mitgenommen werden.