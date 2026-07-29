Veröffentlicht am 29.07.2026

Bad Bramstedt. Bürgermeister Felix Carl lädt die Bürgerinnen und Bürger der Stadt am Samstag, 1. August 2026, erneut zu einem gemeinsamen Bürgerspaziergang ein. Treffpunkt ist um 11 Uhr am Roland auf dem Marktplatz.

Mit dem Format setzt die Stadt den direkten Austausch vor Ort fort. Der vergangene Termin am 23. Mai 2026 fand im Rahmen des Tags des Ehrenamtes im Schloss statt und bot ebenfalls Gelegenheit für Gespräche, Hinweise und persönliche Begegnungen. Nun soll der Austausch wieder unmittelbar im Stadtraum stattfinden. Grundlage des Formats ist die bereits im vergangenen Jahr gestartete Reihe der Bürgerspaziergänge.

Seit dem letzten Termin ist in Bad Bramstedt einiges passiert. Entwicklungen in der Stadt, aktuelle Themen und neue Fragestellungen sorgen für Gesprächsbedarf. Genau dafür bietet der Bürgerspaziergang erneut den passenden Rahmen: offen, unkompliziert und nah an den Menschen.

„In den vergangenen Wochen ist in Bad Bramstedt vieles in Bewegung geraten. Daraus ergeben sich neue Fragen, neue Perspektiven und an vielen Stellen auch der Wunsch, Dinge direkt anzusprechen“, sagt Bürgermeister Felix Carl. „Mir ist wichtig, mit den Bürgerinnen und Bürgern gerade dann ins Gespräch zu kommen, wenn viel passiert. Der Bürgerspaziergang bietet die Möglichkeit, Themen gemeinsam vor Ort zu besprechen und Impulse direkt mitzunehmen.“

Der Rundgang durch die Stadt bietet Gelegenheit, aktuelle Entwicklungen, Anliegen und Ideen unmittelbar dort anzusprechen, wo sie sichtbar werden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die Stadt Bad Bramstedt freut sich auf eine rege Teilnahme und den persönlichen Austausch mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern.