Veröffentlicht am 29.07.2026

Bad Bramstedt. Eine Aussage, ein Vorurteil, eine klare Antwort: "Du findest in Bad Bramstedt keine Männer, die in einem Popchor singen wollen", soll eine Freundin kürzlich behauptet haben. Die Singerei Bad Bramstedt nimmt die Wette an und startet einen Aufruf an alle sangesfreudigen Männer der Region.

Gesucht werden Männer, Jungs und Kerle jeden Alters, die Lust haben, die Männerquote im Chor zu heben. Im Mittelpunkt stehen Popmusik, Spaß am gemeinsamen Singen und das Gemeinschaftsgefühl in der Gruppe. Chorerfahrung ist dabei ausdrücklich keine Voraussetzung – wichtig ist allein die Freude am Singen.

Interessierte können sich direkt an die Singerei Bad Bramstedt wenden:

E-Mail: Kontakt@singerei-bb.de Telefon: 04192-8198335 Web: https://www.singerei-bb.de/