Veröffentlicht am 10.09.2026

Bad Bramstedt. Im Rahmen der Interkulturellen Woche im Kreis Segeberg findet am Sonntag, 27. September 2026, im Schlosssaal Bad Bramstedt ein Frauen- und Mädchenkleidermarkt statt. Von 13 bis 16 Uhr können Besucher*innen ab Größe 152 gut erhaltene Kleidung entdecken, neue Lieblingsstücke finden und dabei nachhaltigen Konsum ganz praktisch erleben.

Das Interesse ist bereits groß: Alle Verkaufsplätze sind vergeben, aktuell gibt es eine Warteliste. Für Besucher*innen bietet der Nachmittag neben vielfältiger Kleidung ein buntes Begleitprogramm mit Beratung, Informationen und Möglichkeiten zum Austausch.

Im Mittelpunkt steht die Idee der Wiederverwendung: Kleidung, die nicht mehr getragen wird, bekommt eine neue Besitzer*in und damit eine zweite Chance. „Nachhaltigkeit beginnt oft im Kleinen: Kleidung weiterzugeben, statt sie auszusortieren, schont Ressourcen und gibt gut erhaltenen Dingen ein zweites Leben. Gleichzeitig bringt ein Kleidermarkt Menschen zusammen. Diese Verbindung von Nachhaltigkeit, Begegnung und gesellschaftlicher Teilhabe passt für mich besonders gut zur Interkulturellen Woche“, sagt Janine Schrick, Bildungsvernetzerin der Stadt Bad Bramstedt.

Das Schloss wird an diesem Tag jedoch nicht nur zum Treffpunkt für den Kleidermarkt. Zahlreiche weitere Aktionen und Angebote laden dazu ein, sich zu informieren, ins Gespräch zu kommen und den Nachmittag gemeinsam zu verbringen. Das interkulturelle Café, veranstaltet von der Team Lebenshilfe Bad Bramstedt gGmbH, bietet neben Snacks und Getränken Raum zum Verweilen, Kennenlernen und Austauschen und schafft damit einen offenen Treffpunkt für Besucher*innen.

Darüber hinaus können sich Besucher*innen über berufliche Perspektiven informieren. Das Angebot umfasst unter anderem berufliche Orientierung, Einstiegsmöglichkeiten und vorhandene Unterstützungsangebote und richtet sich ausdrücklich auch an Frauen mit Migrations- oder Fluchterfahrung. Mitarbeiter*innen des Sozialamtes stehen für persönliche Gespräche zur Verfügung.

„Viele Frauen bringen wertvolle Erfahrungen, Kenntnisse und Fähigkeiten mit. Wir möchten dabei unterstützen, diese sichtbar zu machen und gemeinsam Möglichkeiten für den weiteren beruflichen Weg zu finden. Oft ist schon ein erstes Gespräch ein wichtiger Schritt“, sagt Nadine Stolten-Zimmer, Mitarbeiterin des Sozialamtes. Für die Kinder ist ebenfalls gesorgt: Eine Malaktion lädt die jüngeren Besucher*innen zum kreativen Mitmachen ein, während die Erwachsenen in Ruhe stöbern, sich informieren oder im Café miteinander ins Gespräch kommen können.

Die Fair Trade AG informiert über bewussten Konsum und fairen Handel. Der soziale Gedanke spielt ebenfalls eine wichtige Rolle: Die Anmeldegebühr für die Verkäuferinnen wurde auf Spendenbasis erhoben und kommt dem Frauenhaus Norderstedt zugute. Am Veranstaltungstag werden ebenfalls Spenden für das Frauenhaus gesammelt.

Für alle, die wissen möchten, was hinter einem T-Shirt steckt: VHS-Workshop „Der Weg meines T-Shirts“

Bereits am Freitag, 25. September 2026, von 17 bis 20 Uhr bietet die VHS Bad Bramstedt einen passenden Workshop für alle an, die sich intensiver mit nachhaltiger Mode beschäftigen möchten. Unter dem Titel „Der Weg meines T-Shirts“ geht es um die Herkunft unserer Kleidung, die Menschen und Ressourcen hinter ihrer Herstellung und die Auswirkungen der globalen Textilindustrie.

Im praktischen Teil wird ein gebrauchtes Kleidungsstück mit Siebdruck neu gestaltet und upgecycelt. Geleitet wird der Workshop von Tanja Mahlau, Referentin bei Bildung trifft Entwicklung (BtE). Teilnehmerinnen können ein gebrauchtes T-Shirt, einen Stoffbeutel oder ein anderes bedruckbares Baumwolltextil mitbringen. Anmeldung per E-Mail an anmeldung@vhs-badbramstedt.de.