Veröffentlicht am 09.09.2026

Bad Bramstedt. „Accordeon, Accordeon - ein Traum von Heimat und Meer, von Frieden und Freiheit“ ist das neue Programm des Duos „Sing Your Soul“ anlässlich der Kürung des Akkordeons zum „Instrument des Jahres 2026“. Am Freitag 18. September um 20 Uhr präsentieren Meike Salzmann und Ulrich Lehna in der Maria-Magdalenen-Kirche in Bad Bramstedt ein verblüffend vielseitiges Klangspektrum mit Akkordeon und verschiedenen Klarinetten. Der Eintritt ist frei, die Musiker freuen sich über eine angemessene Spende. Infos unter sing-your-soul.jimdofree.com

Im neuen Programm des Duos „Sing Your Soul“ treten Klarinette und Akkordeon mit schönster Sensibilität und einer großen Portion Gefühl in klingenden Dialog und erzählen musikalisch die bewegte Geschichte des Akkordeons, das im Jahre 1829 in Wien patentiert wurde und von dort die Welt eroberte. Meike Salzmann mit Ihrem Instrument aus der Akkordeonmetropole Castelfidardo und Ulrich Lehna mit seinen verschiedenen Klarinetten lassen mit beliebten und unbekannten Melodien aus Klassik, Klezmer, Tango, Musette, Swing u. a. besondere und erfrischende Hörerlebnisse entstehen und zeigen die Vielfältigkeit des Akkordeonklangs, der mit dem Klang der Klarinette untrennbar verschmilzt. Ein kongenialer Pas de Deux vom Barock bis heute, eine Reise von Wien über Frankreich bis nach Argentinien, von den Schtetl zu den Metropolen der Welt, den das Duo im Lauf des Jahres deutschlandweit von Flensburg bis zu den Alpen präsentieren wird.

Duo „Sing Your Soul“ – das Akkordeon ist Instrument des Jahres 2026

Herbstmusik am 18. September um 20 Uhr Maria-Magdalenen-Kirche Bad Bramstedt

Termine und Spielorte: sing-your-soul.jimdofree.com