Veröffentlicht am 08.09.2026

Kreis Segeberg. Rund 200.000 pflegebedürftige Menschen in Schleswig-Holstein werden zu Hause von Angehörigen, Freund*innen oder Nachbar*innen gepflegt und begleitet. Vom 14. bis 18. September 2026 macht die landesweite Woche der pflegenden Angehörigen auf diese stille, aber unverzichtbare Leistung aufmerksam.

Die Diakonie Altholstein beteiligt sich mit den Anlaufstellen Nachbarschaft in Kiel (anna), dem Mehrgenerationenhaus Volkshaus (MGH) in Neumünster, den Präventiven Hausbesuch in Norderstedt und im Amt Bornhöved sowie den Pflegestandorten der Pflege Diakonie Altholstein mit einem umfangreichen Programm aus Sprechstunden, Vorträgen, Beratungsangeboten und Infoständen.

Die ganze Woche über öffnet die Tagespflege Fontanestraße in Kiel-Friedrichsort täglich von 9 bis 11 Uhr ihre Türen zur offenen Sprechstunde rund um die häusliche Pflege. An mehreren Orten informiert Pflegeexpertin Steffi Ohlf in ihrem Vortrag „Orientierung im Pflegedschungel" über Ansprüche und Leistungen. Auf den Wochenmärkten in Henstedt-Ulzburg und Bad Bramstedt stehen Mitarbeiter*innen der Pflege Diakonie Altholstein für Beratungsgespräche bereit.

Das vollständige Programm der Diakonie Altholstein mit allen Terminen, Orten und Anmeldemodalitäten steht unter www.diakonie-altholstein.de/news/detail/woche-der-pflegenden-angehoerigen-2026 zur Verfügung.