Veröffentlicht am 25.08.2026

Bad Bramstedt. Am Sonntag, 13. September 2026, laden der Club Soroptimist International Glückstadt und die Ev.-Luth. Kirche in Bad Bramstedt um 18:00 Uhr zu einem besonderen Konzert unter dem Titel „Spirit of Ukraine“ ein. Im Mittelpunkt stehen die musikalische Vielfalt und kulturelle Strahlkraft der Ukraine.

Das Konzert möchte mit Musik Brücken bauen und einen Raum für Begegnung, Hoffnung und Solidarität schaffen. Ukrainische Klangwelten treffen dabei auf die besondere Atmosphäre der St. Jürgen Kirche. Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein abwechslungsreiches musikalisches Programm, das die reiche Tradition und die lebendige Gegenwart ukrainischer und europäischer Musik erlebbar macht.

„Spirit of Ukraine“ steht dabei nicht nur für ein Konzert, sondern für die Kraft der Musik, Menschen miteinander zu verbinden. Gerade in Zeiten von Krieg und Unsicherheit kann Musik Trost geben, Hoffnung vermitteln und Gemeinschaft stärken.

Die Kirchengemeinde lädt alle Interessierten herzlich ein, diesen besonderen Abend gemeinsam zu erleben. Der Eintritt ist frei. Über Spenden zugunsten der ukrainischen Musiker*innen freuen sich die Veranstalter. Veranstaltung: Spirit of Ukraine Datum: Sonntag, 13. September 2026 Beginn: 18:00 Uhr Ort: Maria-Magdalenen-Kirche Eintritt: frei – Spenden willkommen